Башню сравняют до площадки

В Екатеринбурге после общественного резонанса приостановили снос водонапорной башни в районе Старой Сортировки. В администрации Железнодорожного района пояснили, что объект является бесхозным, а на его месте может появиться площадка общественного пользования. В инициативной группе называют башню «историческим символом района». По мнению эксперта, она имеет перспективу арт-объекта.



В понедельник глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин принял членов инициативной группы, выступающей против сноса водонапорной башни в районе Старой Сортировки.

Ъ Водонапорная башня была построена по адресу Червонная, 19 в 1940-е годы. В основе ее архитектурного проекта заложены решения, которые были разработаны еще в дореволюционный период. В настоящий момент башня находится в аварийном состоянии. Ее общая высота — 22,5 метра. Верхняя деревянная часть, которую рабочие уже разобрали, составляла 4,5 метра, а нижняя кирпичная кладка — 18 метров. По словам местных жителей, заброшенная башня в последние годы стала центром притяжения для детей и нетрезвых граждан.

Часть жителей района не согласились со сносом башни. В воскресенье, 2 июня, участник инициативной группы Ильдар Хабибуллин призывал всех неравнодушных выйти к водонапорной башне на субботник и флешмоб с концертом. На мероприятие пришел представитель подрядчика по демонтажу объекта (ООО СТП «Уралмаш») и сообщил, что снос приостановлен до 5 июня.

На совещании в районной администрации уточнили, что собственник башни не установлен, поэтому ее территорию муниципальные власти решили использовать для нужд жителей. Отменять решение о сносе башни чиновники отказались, указав на отсутствие законных оснований. По данным администрации Железнодорожного района, за последние полтора года в электронную приемную часто приходили письма от управляющей компании «РЭМП», прокуратуры и местных жителей с просьбой демонтировать башню. На ее месте планируется разместить объект общественного пользования: детскую площадку, зону для выгула собак или спортивные снаряды.

«Ребята пришли с пустыми руками: ни предложений, ни концепции. Если принесут готовый проект, мы деньги выделим»,— подвели итоги совещания в райадминистрации.

«В течение 10 дней мы окончательно демонтируем башню», — сообщил директор ООО СТП «Уралмаш» Денис Дранков.

Ильдар Хабибуллин рассказал о поданном заявлении о признании башни памятником в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. «В Екатеринбурге сегодня популярна практика превращения заброшенных исторических сооружений в арт-объекты. Башня на Сортировке может стать не только украшением района, но и центром притяжения жителей, местом проведения культурных мероприятий»,— считает руководитель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин.

Екатерина Аверина