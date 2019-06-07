«Мы не экосистема, мы не IT-компания — мы банк»

Европейские и американские банки отстают от России по степени цифровизации процессов — они стали заложниками своих технологических решений и устаревшей инфраструктуры. Об этом в беседе с экономическим обозревателем «Ъ FM» Олегом Богдановым в рамках ПМЭФ 2019 рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

— Основная тема, на которую все хотят говорить — цифровая трансформация любых бизнесов. Если мы говорим о банковском бизнесе, то, с вашей точки зрения, за последний год, за последние два года как этот процесс проходит? И как банковский бизнес его воспринимает?

— Три-пять лет назад на тему цифровизации банковских сервисов и услуг, продуктов все рассуждали и пытались понять: что же будет, что же надо будет делать? Говорили про превращение в экосистемы, в IT-компании, говорили про искусственный интеллект, открытую IT-архитектуру, API и так далее. Это был скорее поиск.

Сейчас более или менее вопрос решен. Всем понятно, что делать — это просто новая среда, новый инструментарий. Все те инструменты, о которых я только что говорил — это обыденная жизнь. И сейчас выигрывают не те банки, кто продолжает думать, что же дальше будет, а те, кто просто работает и делает, использует все цифровые инструменты в реальной жизни.

— Процесс ускоряется, люди, которые пользуются банковскими услугами, предпочитают все делать в смартфоне.

— Все больше и больше.

— Как это меняет потребителя — человека, который пользуется услугами банка?

— У нас год к году стремительно растет количество пользователей смартфонов. Сейчас 72-73% всех клиентов Альфа-банка регулярно используют смартфон. Мы видим каждый заход нашего клиента, какие операции проводят. И по этому уровню Альфа-банк, по замерам компании Finalta, входит в число цифровых лидеров в мире. Почти три четверти наших клиентов сейчас пользуются смартфоном регулярно.

— Кстати, насколько я знаю, западные банки отстают в этом процессе от российских банков — там очень все консервативно.

— Западные отстают — это мягко сказано. Европа от нас отстает лет на десять, Америка отстает лет на двадцать с их бумажными чеками до сих пор — если вы поедете в Америку, то увидите, что часто люди в магазине достают чековую книжку — это такая записная книжка, в которой 50 листочков бумаги, на этих листочках они пишут сумму, ставят подпись и отдают это продавцу. Эта инфраструктура из 70-х годов прошлого века, понимаете, и финансовая Америка на ней продолжает ехать.

— Может, есть что-то в этом консерватизме?

— Нет, я думаю, что они заложники того технологического решения, той инфраструктуры, которую они сделали. Сейчас изменения будут стоить просто каких-то катастрофических инвестиций. В этом смысле Россия имеет преимущество — мы строим заново.

Есть такой показатель, достаточно известный в банковской индустрии — Cost to Income Ratio, то есть отношение расходов к доходам. И сейчас он в Альфа-банке ниже 40% — это в принципе ниже, чем у большинства цифровых лидеров в мире. Вообще российский банковский рынок очень продвинутый, не только с точки зрения клиентского опыта, но и с точки зрения эффективности процессов, производительности наших сотрудников и так далее.

— Как Альфа-банк позиционирует себя на фоне конкурентов, которые развивают экосистемы, идут по пути агрегаторов? Как, с вашей точки зрения, банк должен развиваться?

— Нам повезло, мы живем во время яркой конкуренции, у нас есть цифровые, универсальные, государственные, частные, розничные, сетевые — разные конкуренты. И это трудно, но интересно. Мы для себя решили, что Альфа-банк — это банк. Мы не экосистема, мы не IT-компания, мы банк. И наши клиенты хотят идти в банк. Это же вопрос доверия. Мы провели глубокое исследование и поняли, что клиенты не хотят идти в экосистему. В Альфа-банке 15% персонала — это IT-специалисты.

— То есть торговать мясом через интернет вы не будете?

— Нет, не будем. Мы предоставляем банковские и финансовые услуги. И мне кажется, в этой битве побеждает тот, кто лучше и быстрее угадывает потребности клиентов. Вот накануне мы запустили новый продукт для корпоративного бизнеса, особенно для малого — «Светофор». Наши клиенты могут в своих интернет-банках посмотреть, как они выглядят с точки зрения налоговой, регулятора, комплаенс и так далее. Организация, особенно небольшого масштаба, может заранее понять, будут у нее проблемы с регулятором, с контрольными органами, откажут им банки в обслуживании или нет.

Мы клиенту прямо говорим: смотрите, вы «красный», вам надо подтянуть вот это, это и это в своей отчетности. И для большинства клиентов малого бизнеса это terra incognita, они этого не понимают. Когда мы даем им этот сервис, они нам очень благодарны. Этому сервису несколько дней, мы наблюдаем просто какую-то колоссальную популярность, особенно среди малого бизнеса.

— А какие виды банковской деятельности, которые сейчас пока еще есть, отомрут?

— Вот если вы меня спросите, каким будет банковский бизнес через 20 лет — мы с вами улетим в стратосферу рассуждений теоретических и технологических, и мы представим, что нам будет угодно… Я думаю, что через три года принципиальных изменений не будет. Через пять лет — использование мобильного банка, мобильного приложения, дистанционных каналов, биометрии, речевой аналитики будет уже стандартом индустрии.

— Сейчас наблюдаем в России бум настоящий — спрос на инвестиционные услуги, особенно с использованием мобильного телефона, приложений. Население наконец-то потянулось на нормальный рынок, понятный рынок, качественный рынок — акции, облигации и так далее. В этом направлении как вы позиционируете себя?

— Снижаются ставки по депозитам, депозиты становятся менее привлекательным средством сбережения. Когда ставки были выше 10%, то никакие инвестиционные продукты не нужны, потому что просто банковский депозит, защищенный АСВ, давал 10-12%, в какие-то кризисные периоды 15%. Сейчас 5-6-7%, а в долларах или евро вообще 0-1-2% в зависимости от срока. Именно поэтому растет популярность инвестиционных продуктов. Это не финансовая грамотность стала больше у населения. Люди ищут, как можно больше заработать, инвестируя их средства. И весь рынок идет по пути упрощения доступа. Раньше, чтобы купить паевый инвестиционный фонд, тебе надо было идти в какую-то управляющую компанию, а сейчас это можно делать в приложении Альфа-банка в три клика так же, как открыть депозит. Это просто субститут депозитам. Раньше было как: депозит и текущий счет… А сейчас есть депозит, текущий счет, накопительный счет и инвестиционный портфель, который клиенты так же примерно рассматривают, как и все остальные инструменты сбережения.