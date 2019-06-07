Метрополитену передадут первый технический поезд для Фрунзенского радиуса

Первый технический поезд для строящегося Фрунзенского радиуса петербургскому метрополитену планируется передать 20 июля этого года. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2019 сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов, передает «Интерфакс».

По словам господина Батанова, метростроители в настоящий момент наверстывают отставание от графика. Задача не меняется — к осени Фрунзенский радиус должен быть сдан, подчеркнул он.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге за 4,4 млрд рублей планируют реконструировать метродепо «Дачное».