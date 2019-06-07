Метродепо «Дачное» в Петербурге реконструируют за 4,4 млрд рублей

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на выполнение работ по реконструкции производственной базы электродепо «Дачное». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,443 млрд рублей. Итоги тендера будут подведены 27 июня, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, для метродепо должно быть построено новое здание электромашинного цеха, выполнены ремонтные работы во втором производственном корпусе, а также переустроены все существующие сети в основном. Срок завершения всех работ по контракту — до 24 июля 2022 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что положительное заключение для проектно-сметной документации по реконструкции электродепо «Дачное» выдала Главгосэкспертиза.