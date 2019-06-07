Приговор сотруднику кстовского центра реабилитации оставлен без изменений

Нижегородский областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего консультанта центра реабилитации «Компас-НН» Алексея Аниканова, получившего пять лет колонии строгого режима за похищение людей, следует из судебной картотеки.

Напомним, в феврале нижегородский районный суд счел доказанными доводы обвинения о том, что Алексей Аниканов вывез двух человек в реабилитационный центр в Кстовском районе без их согласия. В коттедже в селе Ройка они должны были пройти курс адаптации «12 шагов» от наркотической и алкогольной зависимости. Реабилитантов просили забрать их родители, заплатившие Алексею Аниканову за содержание детей в Ройке. Один из обитателей центра бежал и обратился в правоохранительные органы, после чего туда нагрянули силовики и освободили 60 человек.

Осужденный, ранее страдавший от наркотической зависимости, не признает вины, доказывая, что правоохранительные органы фактически развалили центр реабилитации, за много лет спасший не один десяток жизней. Его защита полагает, что заявления в полицию реабилитанты написали под давлением. Один из них, проходивший свидетелем по делу, не дожил до суда, скончавшись от наркотической передозировки.

Подробнее об уголовном деле центра в Ройке – в материале “Ъ-Приволжье” «Подследствия адаптации».

Владимир Зубарев