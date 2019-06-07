Вице-мэр Челябинска Игорь Лопаткин уходит в отставку

Мэр Челябинска Владимир Елистратов подписал заявление об увольнении своего заместителя по социальному развитию Игоря Лопаткина. Сегодня он работает в должности последний день, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе администрации города. Кто будет исполнять обязанности господина Лопаткина, станет известно на аппаратном совещании в 10 июня.

Игорь Лопаткин занимал пост заместителя руководителя города по социальным вопросам с 2010 года. До этого два года возглавлял театр драмы имени Наума Орлова, а ранее работал в труппе этого театра. В 2005 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России».