В Buro TSUM состоялся паблик-ток «Лаборатория красоты и здоровья»

5 июня в ресторане Buro TSUM состоялся BEAUTY PUBLIC TALK «Лаборатория красоты и здоровья» под эгидой косметических марок Daigo, Majestic и Schere Nagel. Сати Спивакова, Галина Юдашкина, Урсула Ким, модель Ясмина Муратович, телеведущая Юлия Шарапова и технолог марки Balmain Максим Усманов обсудили актуальные вопросы красоты и здоровья с экспертами — диетологом-эндокринологом Ольгой Рождественской и гастроэнтерологом Сергеем Вяловым. Модератором выступила главный редактор Harper`s Bazaar Дарья Веледеева. В ходе дискуссии спикеры поговорили о том, как изменился подход к уходу за собой: если раньше женщины активно прибегали к пластическим операциям и инъекциям в борьбе с возрастом, то сейчас появилась новая тенденция — активно заниматься прежде всего своим здоровьем и рассматривать его как источник красоты.

Среди гостей мероприятия были замечены: Татьяна Азатян, Ксения Вагнер, Елена Ищеева, Кристина Левиева, Ольга Лефферс, Дарья Лисиченко, Алена Литковец, Надежда Сахарова, Катя Шпица, Юлия Прудько.