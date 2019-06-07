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В Новосибирске создан городской комитет охраны окружающей среды

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть создал городской комитет охраны окружающей среды. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети: «Считаю, что жители города должны быть обеспечены актуальной информацией о качестве воздуха, поверхностных вод, почв, и о соблюдении экологических норм предприятиями города».

Главой комитета назначена Мария Сидорова, ранее занимавшая должность начальника отдела охраны окружающей среды. По словам Анатолия Локтя, комитет будет обобщать и анализировать все данные о состоянии окружающей среды и предлагать решения по улучшению ситуации.

Юлия Сасевич


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