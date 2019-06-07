Росздравнадзор предполагает наличие «системных нарушений» в Воронежском онкологическом диспансере

Причиной гибели 22 мая пациентки в онкодиспансере Воронежа могли, по предварительным данным проверок, стать «системные нарушения, связанные с техническим обслуживанием оборудования». Об этом ТАСС сообщил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, после произошедшего ведомство разработает инструкции для медперсонала по работе с имеющей риск для пациента тяжелой медицинской техникой.

51-летняя женщина погибла в кабинете лучевой терапии. Во время плановой процедуры ее сдавило между столом и коллиматором облучателя. По данным Росздравнадзора, у прибора мог заклинить подъемный механизм. После случившегося в Воронеж выехали специалисты ведомства, также к проверке были привлечены специалисты чешского завода-производителя. Управление СКР по региону расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).