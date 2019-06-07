Глава Адыгеи и руководитель Росавтодора обсудили вопросы дальнейшего развития транспортной инфраструктуры республики

В рамках рабочей встречи в Москве Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассмотрели актуальные вопросы дорожно-транспортной инфраструктуры республики.



Во встрече приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, а также руководители структурных подразделений Росавтодора.

Руководитель федерального ведомства отметил, что Президентом РФ определены конкретные задачи по темпам развития дорожного хозяйства, реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.

«Главным результатом этой работы должно стать создание новой качественной дорожной инфраструктуры, удобной для всех граждан России. Надеюсь, что хороших показателей нам удастся добиться и по Республике Адыгея», - сказал Андрей Костюк.

Глава республики заверил руководителя Росавтодора в том, что в регионе будут приняты исчерпывающие меры по дальнейшему развитию дорожной отрасли в рамках взятых обязательств.

В частности, планируется провести большой объем работ. Серьезное внимание при этом уже уделяется ремонту автодорог Майкопа, других трасс республиканского и местного значения. Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП и т.д. Всего на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд. рублей.

«Все федеральные средства, выделяемые по госпрограммам поддержки регионального дорожного хозяйства, были освоены республикой в прошлом году в полном объеме. В текущем году мы постараемся добиться таких же показателей, в том числе по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Кроме того, на совещании рассматривались вопросы, касающиеся реализации двух крупных проектов – автодороги в обход Майкопа и моста через р. Белая. На эти цели из федерального бюджета в текущем году выделено 300 млн. рублей.

Стороны также обсудили вопрос передачи части республиканских трасс в федеральную собственность. В частности, предполагается, что до 2028 года региональная автотрасса Майкоп-Туапсе (137,8 км) перейдёт в федеральное подчинение.

В завершение встречи были рассмотрены вопросы реализации на территории республики мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Намечено, что до 2024 года в регионе завершат транспортную развязку на 103-м км и реконструируют подъезд к г. Майкопу на участке федеральной трассы Р-217 «Кавказ» автодороги М-4 «Дон».