Глава Адыгеи и руководитель АВТОДОРа обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона

Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума состоялись переговоры руководителя государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко и Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.



Были обсуждены проекты перспективного развития трассы М-4 «Дон», реализуемые Госкомпанией на территории республики, а также вопросы строительства транспортных подходов в южном направлении, с учетом которых необходимо планировать развитие транспортной инфраструктуры региона.

Как подчеркнул Глава Адыгеи, одним из приоритетов деятельности органов власти региона является создание современной и качественной дорожной инфраструктуры. Для этого налажено тесное сотрудничество с федеральными профильными ведомствами и организациями, с АВТОДОРом реализуется ряд крупных проектов – это строительство развязок возле аула Тугургой и пгт. Тлюстенхабль.

По словам Вячеслава Петушенко, строительство транспортной развязки на 1342 км трассы М-4 «Дон» в районе поселка Тлюстенхабль идет по плану. Эти работы ведутся в целях дальнейшего развития транспортной доступности в южном направлении. О системном подходе говорит и строительство других транспортных объектов в регионах: обход Лосево и Павловска в Воронежской области, обход Аксая - в Ростовской. Все эти проекты позволят Госкомпании совместно с субъектами страны шаг за шагом развивать сеть дорог юга России, синхронизируя усилия. В частности, будут учтены планы по строительству локальных объектов, в том числе, транспортных развязок на территории Адыгеи, Ростовской и Краснодарского края.

«Результаты работы дорожной отрасли очевидны. В республике значительно улучшилась дорожная инфраструктура: строятся развязки, расширяются и ремонтируются участки дорог. И эта деятельность продолжится в рамках национального проекта. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения, экологическое благополучие нашего региона. Все это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи», - отметил Мурат Кумпилов.

Напомним, кроме реконструкции участков на трассе М-4 «Дон», которая находится в зоне ответственности АВТОДОРа, в Адыгее реализуются и другие крупные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры. Большой объем работы по развитию транспортной инфраструктуры запланирован и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».