В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Ямал» RRJ 95 (он же SSJ 100) задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Онлайн-табло аэропорта сообщает, что самолет по маршруту Екатеринбург—Салехард—Новый Уренгой должен был вылететь в 6:25 мск. Вылет запланирован на 11:45.

В пресс-службе авиакомпании ТАСС сообщили, что самолет задержан из-за технической неисправности.

Внимание к неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая. Тогда погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

О том, насколько безопасны лайнеры,— в публикации “Ъ” «Особенности Sukhoi Superjet 100 снова вызвали вопросы».