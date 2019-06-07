Курские депутаты назначили дату выборов губернатора

Депутаты Курской областной думы утвердили дату проведения выборов губернатора. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября. С момента публикации соответствующего постановления у политических партий будет месяц, чтобы выдвинуть своих кандидатов. Самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации в качестве кандидата выдвиженцу будет необходимо преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав в свою поддержку. На предстоящих выборах фильтр составляет 6%.

Обсуждая проект постановления, депутат от ЛДПР Владимир Федоров указал на падение авторитета института выборов из-за административного ресурса и избирательного подхода. «Муниципальный фильтр — это мина, которую никто не может пройти»,— заявил парламентарий. Он призвал врио губернатора «уйти в отпуск» на время избирательной кампании, а СМИ — равно освещать деятельность всех партий. «Чтобы выборы не скатились ниже того, куда они уже скатились»,— резюмировал господин Федоров. Ему парировал вице-спикер Александр Кичигин, который заявил, что ни одна из парламентских партий не выступала за отмену муниципального фильтра.

О нюансах избирательной кампании в Курской области – в материале “Ъ” «Кандидаты в курские губернаторы поагитируют на широкую ногу».

Андрей Прах