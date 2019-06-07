Челябинская область не вошла в топ-20 нацрейтинга состояния инвестиционного климата

В списке 20 регионов России с наибольшей инвестиционной привлекательностью, составленном Агентством стратегических инициатив, нет Челябинской области. Список городов, попавших в топ-20, опубликован на сайте АСИ.

До этого Челябинская область два раза подряд занимала в рейтинге 22-е место, предыдущий губернатор Борис Дубровский ставил задачу попасть в двадцатку лучших. На какой позиции регион находится в обновленном рейтинге, пока неизвестно.

Первое место в списке занимает Москва, которая в прошлом году занимала вторую позицию. Далее следует Татарстан, также поднявшийся на одну строчку. Замыкает тройку лидеров Тюменская область, которая лидировала в прошлом топе. В десятку вошли также Калужская область, Санкт-Петербург, Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области – эти регионы занимают места с четвертого по десятое соответственно. Из регионов УрФО, помимо Тюменской области, в топ-20 вошел Ханты-Мансийский автономный округ (17-я позиция).