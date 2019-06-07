Курский Юго-Западный госуниверситет хочет стать региональной площадкой «Сколково»

Фонд «Сколково», курский Юго-Западный государственный университет и администрация Курской области подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве. В его рамках предусматривается возможность создания в Курской области технопарка, что «поможет курским стартапам получить доступ к сервисам “Сколково” — менторским программам, поддержке в коммерциализации и привлечении инвестиций», сообщили в областной администрации: «Благодаря трехстороннему соглашению вуз будет региональной площадкой фонда, это позволит объединить лучшие интеллектуальные ресурсы региона. Молодые ученые получат дополнительную поддержку в проработке своих проектов».

По словам ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова, сейчас вуз формирует «50% инвестиционного потенциала региона — это порядка 150-180 патентов в год». ЮЗГУ уже сотрудничает со «Сколково» с 2014 года: за это время было проведено более 30 совместных мероприятий.

О том, какие места заняли вузы Черноземья в последних российских рейтингах, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Вузы поставили на места».

Олег Мухин