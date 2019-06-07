В Самарской области предложили ужесточить антиалкогольный закон

На рассмотрение в Самарскую губернскую думу внесены правки в региональный закон об ограничении потребления алкоголя. Инициатором выступил депутат фракции КПРФ Алексей Краснов. Законопроект опубликован на сайте регионального парламента.

«Полагаю, что введение дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции будет способствовать пресечению распространения пьянства в подростковой среде, действительно исключит доступность алкоголя для детей, его негативное влияние на несовершеннолетних»,– говорится в пояснительной записке Алексея Краснова.

Автор законопроекта предлагает запретить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных менее чем в 100 м от детсадов, школ, медучреждений и спортивных объектов. Кроме того, ограничение предлагается распространить на торговые объекты, которые находятся на указанном расстоянии от источников повышенной опасности: вокзалов, аэропортов, станций метро, оптовых продовольственных рынков и военных объектов.

Георгий Портнов