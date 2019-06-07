В Курганской области планируют построить завод по переработке природного газа

Компания «Группа O3» планирует к 2020 году реализовать в Курганской области проект строительства предприятия по переработке природного газа мощностью 45 тыс. т в год. Соглашение об этом врио губернатора Вадим Шумков подписал с гендиректором компании Григорием Шифриным на Петербургском международном экономическом форуме.

В планах инвестора занять дефицитные ниши рынка региона, а также обеспечить экспорт на рынки Казахстана и Китая, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Курганской области.

По словам Вадима Шумкова, проект «Группы О3» предусматривает создание нескольких десятков рабочих мест и около 1 млрд руб. капитальных инвестиций, «но пока это только начало работы». «Компания принимает соглашение, чтобы понимать, как двигаться, - прокомментировал врио губернатора. – Надеюсь, что все стороны отработают обязательства, а мы в течение года-полутора получим небольшое, но крепкое новое производство в курганской области».

По словам председателя совета директоров «Группы О3» Константина Колесникова, компания также намерена участвовать в реализации социальных проектов в Зауралье.