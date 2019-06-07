На дороги Оренбуржья выделят 17,9 млрд рублей

На дорожную отрасль Оренбуржья в этом году выделят 17,9 млрд руб. Об этом сообщил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на встрече с представителями Росавтодора 6 июня.

«В этом году мы увеличили финансирование дорожных работ в полтора раза – до 11,6 млрд руб., включая 1,5 млрд руб., направленных областью на муниципальные дороги. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» начинаются работы в Оренбургской и Орской агломерациях. Идет масштабный ремонт на федеральных трассах, где финансирование тоже выросло. В общей сложности в дорожную отрасль области поступит беспрецедентная сумма – 17,9 млрд руб. Я рассчитываю на конструктивное взаимодействие федеральных дорожников с минстроем области в плане контроля за качеством дорожных работ», - отметил Денис Паслер.

Представители федерального дорожного управления «Приуралье» сообщили главе региона, что из 955 километров федеральных трасс в этом году планируется отремонтировать 317 км. Если в 2018 году объем денежных средств, выделяемых «Приуралью» составлял 4,5 млрд руб., то в 2019 году суммы на ремонтные работы увеличат до 6,3 млрд руб.

В этом году в нормативное состояние приведут участки на федеральных трассах Казань – Оренбург, Уфа – Оренбург, Оренбург – Самара и других. Кроме того, в облправительстве готовы документы для передачи в федеральную собственность трассы Оренбург – Орск – граница Челябинской области – граница Республики Казахстан.

«В свою очередь мы передаем в ведение региона 37 смонтированных и установленных комплексов фотовидеофиксации на разных участках автодорог», – сообщил и. о. начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Азамат Илимбетов.

Ани Айвазян