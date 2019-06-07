Корпоративные новости на «Ъ FM»

Пострадавшие вкладчики банка «Югра» начали получать деньги. Возвращать средства тем, чьи суммы на счетах банка превышали 1,4 млн руб., начала компания «Комплексные инвестиции». Уже за первые дни работы она выплатила более 300 тыс. руб., а также заключила 15 договоров на выкуп требований у «превышенцев» «Югры».

По словам генерального директора компании Игоря Буравкова, согласно графику, в первый месяц свои деньги в полном объеме получат те вкладчики, у которых сумма превышения составляет 50 тыс. руб. и менее. В июне можно будет рассчитаться более чем с 17 тыс. человек.

Проведя консультации с вкладчиками, компания приняла решение изменить структуру договора уступки права требования, предоставив вкладчикам дополнительные гарантии, а именно право требования переходит АО «Комплексные инвестиции» только в оплаченном объеме.

После того, как в июле 2017 года банк «Югра» лишился лицензии, потерпевшими были признаны более 35 тыс. его вкладчиков. Прошло около двух лет, и в мае нынешнего года компания «Комплексные инвестиции» опубликовала оферту в газете «Коммерсантъ», пообещав рассчитаться со всеми «превышенцами» за 3,5 года.

Совет директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» утвердил параметры допэмиссии акций, по итогам которой компания может привлечь до 60,6 млрд руб. Допэмиссию хотят провести по закрытой подписке в пользу Росимущества и «Ростеха». Решение должны утвердить акционеры.

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