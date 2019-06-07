Бывший энергетик «Роснефти» отделался условным срок за получение отката 70 тыс. рублей

В Алтайском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного энергетика «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт». Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам ФСБ, в апреле 2018 года энергетик предложил своему знакомому установить электросчетчики на автозаправках «Роснефти», которые работают в крае. За заключение контракта стоимостью около 0,5 млн руб. обвиняемый получил откат в размере 70 тыс. руб.

Как рассказали в управлении СКР по Алтайскому краю, в ходе следствия энергетик признал вину в полном объеме. Суд признал это смягчающим обстоятельством и назначил пять лет условно и штраф в четырехкратном размере суммы отката - 280 тыс. руб.

Илья Николаев