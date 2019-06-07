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ММК вложит 1,2 млрд руб в строительство логистического центра в Тольятти

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым о строительстве в Тольятти производственно-логистического центра. Инвестиции в реализацию проекта составят 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба ММК.

Строительство логистического центра начнется в конце 2019 года, завершить его ММК планирует в первом квартале 2021 года. При выходе на проектную мощность центр сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопроката. Потребителями станут автомобилестроители из Тольятти.

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