Самарская область получит 2 млрд рублей инвестиций на цифровизацию

До конца 2020 года в цифровизацию Самарской области будет инвестировано 2 млрд руб. Соответствующее решение было принято на Петербургском международном форуме (ПМЭФ-2019). Речь идет о цифровизации экономики, городского хозяйства и социальной сферы региона. Кроме того, в рамках работы предполагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«На территории Самарской области будут реализованы технологические проекты с использованием инновационных ИТ и телеком-решений, в том числе big data, системной интеграции, облачных сервисов, “интернета вещей”, искусственного интеллекта и решений по кибербезопасности»,– говорится в сообщении.

Также предполагается реализация проектов, нацеленных на повышение безопасности городской среды и эффективное использование ресурсов экономики Самарской области.

Помимо прочего, произойдет запуск тестовых зон в рамках федеральной программы «Умный город». Работа будет проведена в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали на ПМЭФ-2019 и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент ПАО «МТС» Алексей Корня.

Особое внимание в рамках сотрудничества уделят проектам дорожного строительства и логистики, а также развитию медицинских цифровых сервисов. Их планируется воплотить в жизнь вместе с Центром инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

Директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед отметил важность реализации в рамках сотрудничества регионального правительства и компании-провайдера проектов на основе искусственного интеллекта в области медицины.

«Это то, что сейчас просто необходимо. Кроме того, мы разработали проекты в области цифровизации потока пациентов в медицинских учреждениях, ухода от привычных в нашем понимании регистратур», — рассказал он.

Георгий Портнов