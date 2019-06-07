«Клаас» рассматривает возможность производства тракторов в Краснодарском крае

Вчера, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума власти Краснодарского края и зампредседателя Совета учредителей немецкого концерна «Клаас» Катрина Клаас-Мюльхойзер обсудили возможность производства на Кубани тракторов малой и средней мощности.

«Сегодня в России нет серийного производства такой техники, а потребность в ней велика. Около 70% тракторов в край привозится из других стран. А мы бы хотели иметь надежного партнера в нашем регионе и готовы максимально его поддерживать», – заявил глава региона.

Госпожа Клаас-Мюльхойзер отметила, что в последние три года на Кубани уже налажена сборка крупногабаритной техники, что дает положительные предпосылки для организации производства малых и средних сельхозмашин.

Вениамин Кондратьев напомнил, что в 2018 году компания «Клаас» как российский производитель сельхозтехники получила более 1 млрд руб. субсидий, а Краснодарский край предоставил ей льготу по налогу на имущество, которая за три года она составила 153 млн руб.

Василий Хитрых