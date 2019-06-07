СКР проводит проверку после гибели двух человек в пожаре в Екатеринбурге

Свердловское следственное управление СКР организовало доследственную проверку после обнаружения тел двух человек во время тушения пожара в Суворовском переулке в Екатеринбурге. В сообщении на сайте ведомства говорится, что пожар произошел из-за короткого замыкания. Очаг возгорания находился в одной из комнат квартиры, где проживали погибшие мужчина и женщина. «Точные данные о их личностях выясняются. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено»,— сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на 7 июня в одном из двухквартирных домов в переулке Суворовский. В МЧС рассказывали, что из окна горящего дома спасли мужчину. По данным ведомства, площадь распространения огня составила 80 кв. м. У дома повреждена кровля, в квартире — внутренняя отделка. На месте работали шесть единиц техники и 23 спасателя. Огонь удалось локализовать в 1:44. Через десять минут ликвидировано открытое горение.