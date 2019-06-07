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Сотрудники МЧС в Екатеринбурге спасли из горящей квартиры мужчину

В ночь на 7 июня в одном из двухквартирных домов в переулке Суворовский в Екатеринбурге произошел пожар. Пожарно-спасательными подразделениями из окна горящего дома спасен мужчина, говорится в сообщении регионального управления МЧС. По данным ведомства, площадь распространения огня составила 80 кв. м. У дома повреждена кровля, в квартире — внутренняя отделка.

Сообщение о пожаре поступило в час ночи. На месте работали шесть единиц техники и 23 спасателя. Огонь удалось локализовать в 1:44. В течение десяти минут спасатели ликвидировали открытое горение.

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