С Восточного в июле запустят меньше малых спутников, чем планировалось

Компания Exolaunch запустит с космодрома Восточный 35 из 40 малых спутников в июле. Причиной такого решения стало то, что пять космических аппаратов еще не готовы, сообщила коммерческий директор компании Джинн Медведева сайту SpaceNews.

По словам госпожи Медведевой, часть спутников не только не успели изготовить, но и согласовать используемые ими частоты сигналов в Международном союзе электросвязи.

Пуск с космодрома Восточный запланирован на июль. Спутники будут отправлены на ракете-носителе «Союз-2.1б». Космические аппараты, которые должны быть выведены на орбиту, принадлежат США, Канаде, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Израилю, Австралии, России, Эквадору, Таиланду, Эстонии и Чехии.