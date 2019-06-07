АО «Корпорация развития Удмуртии» стала совладельцем компании ООО «Софтлайн аутсорсинг ПФО»

АО «Корпорация развития Удмуртии» стала совладельцем ООО «Софтлайн аутсорсинг ПФО» — ей принадлежит 5% компании. Соответствующая информация опубликована на «Коммерсантъ картотеке» 4 июня.

Кроме того, в рамках ПМЭФ-2019 гендиректор «Корпорации развития Удмуртии» Константин Сунцов и председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предполагает сотрудничество в сфере цифровизации и цифровой трансформации Удмуртии.

Отметим, что это не первый случай в 2019 году, когда «Корпорация развития Удмуртии» становится совладельцем компании. В марте корпорация стала обладателем 99,9% ООО «Удмуртохота ООО». Ранее 100% общества принадлежало минимущества Удмуртии. В феврале 2019 года в республике создали оператора любительских стартов «Калашников Спорт», совладельцем которого также является корпорация развития.