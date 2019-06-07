Паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо отменено на 2019 год

Компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» отменила все рейсы между островом Сахалин и городом Вакканай на острове Хоккайдо в Японии на ближайший год, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление администрации японского города.

Причиной отмены паромного сообщения стало то, что «Хоккайдо Сахалин Лайн» не смогла предоставить чартерное судно. Компания является единственным оператором на этом маршруте, и японские власти не смогли найти замену перевозчику.

В последний раз корабли по маршруту порт Корсаков (Сахалин)—город Вакканай (Хоккайдо) проплывали в 2017 году. Расстояние между ними составляет 43 км.