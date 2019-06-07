Гособвинение потребовало для экс-главы НИИТО Михаила Садового 4 года тюрьмы

В Центральной райсуде Новосибирская, где слушается дело бывшего директора научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового, прошли прения сторон. Как рассказал «Ъ» старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, по ч.4 ст. 160 УК РФ присвоение или растрата в особо крупном размере), гособвинение запросило для подсудимого четыре года колони общего режима, а также штраф в размере 250 тыс. руб.

Михаил Садовой обвиняется в хищении у Минздрава РФ свыше 10,7 млн руб.: по материалам дела, в декабре 2014 года глава НИИТО выписал подчиненным завышенные премиальные, из которых большую часть затем забрал. Нарушения были выявлены в начале 2018 года оперативниками регионального управления ФСБ. Еще один фигурант этого дела, 57-летний Сергей Поскочин, курировавший финансовые вопросы института, объявлен в международный розыск.

Константин Воронов