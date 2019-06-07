Терминал встает на рельсы

Контейнерный терминал за 5 млрд руб. построят в Новосибирской области. Соглашение об этом накануне подписали в рамках ПМЭФ-2019 власти Новосибирской области, РЖД и «Новосибирский транспортный терминал». Транспортно-логистический центр «Новосибирск» планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Его мощность составит 300 тыс. контейнеров в год. Участники рынка опасаются, что заявленные объемы могут нарушить баланс между спросом и предложением на региональном рынке контейнерной логистики.

В Новосибирской области планируется строительство крупного транспортно-логистического центра (ТЛЦ). Соглашение о реализации проекта накануне заключили в рамках Петербургского международного экономического форума руководство ОАО РЖД, власти Новосибирской области, региональное Агентство инвестиционного развития (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал».

«Новосибирский транспортный терминал» является инвестором и оператором проекта строительства ТЛЦ. Зарегистрирован в Новосибирской области в апреле 2019 года. Уставной капитал - 1 млн руб. Совладельцы: Юлия Озерова (1%) и ООО «Фининвест» (99 %), основным владельцем которого является Александр Кахидзе (90%). Ранее «Ъ» не исключал, что господин Кахидзе мог быть связан с АНО «Дирекция московского транспортного узла».

Строительство ТЛЦ «Новосибирск» планируется в рамках реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, уточнили в АИР. Он разместится на площадке промышленно-логистического парка. Как рассказали в АИР, необходимая площадь участка под ТЛЦ - 20-30 га.

«Реализация проекта будет осуществляться поэтапно: сначала будут строиться контейнерные площадки и таможенный терминал, затем складские площади», - уточнили в агентстве. По словам генерального директор ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игоря Низовских, в рамках ТЛЦ будет действовать контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, который сможет обслуживать одновременно несколько полносоставных контейнерных поездов. Планируемый объем инвестиций в терминал – 5 млрд руб. Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тыс. контейнеров в год. Первая очередь ТЛЦ будет введена в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме центр начнет работать в 2023 году.

По словам президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергея Максимова, объем контейнерных регионе в перевозок растет высокими темпами. По оценкам СТЭЛС, в 2017 году прирост ставил 25% - до 519,8 тыс. TEU, в 2018 году прирост – 22%. «Потребность есть в развитии грузоперерабатывающих мощностей для перевалки контейнерных грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный», - сказал Сергей Максимов. По его данным, сейчас в регионе действует три контейнерных терминала: «Клещиха», «Евросиб» и FESCO. «У всех у них есть свои задачи по модернизации инфраструктуры, свои проекты развития. Надеюсь, что переизбытка мощностей не будет. Инвестор, который приходит в регион с проектом ТЛЦ «Новосибирск», приводит и свои грузопотоки», - сказал господин Максимов.

Генеральный директор ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Иван Атемасов рассказал

«Ъ-Сибирь», что по итогам 2019 года компания планирует достичь в регионе уровня 120 тыс. TEU обработки, что на 50% больше чем в прошлом году: «В период с 2020 по 2024 год мы намерены поэтапно осуществлять инвестиции для достижения объемов переработки 150-200-250 тыс. TEU». По его данным, с 2020 года программой модернизации терминала предусмотрено продление железнодорожных путей и увеличение емкости контейнерной площадки до 9,5 тыс. – к 2021 году. В тоже время он отметил, что компания предлагает рассмотреть территорию своего терминала и смежных участков под строительство федерального ТЛЦ и при положительном решении скорректировать свои планы развития.

«По нашим расчетам, к 2025 году контейнерный оборот в Новосибирской области в лучшем случае вырастет с текущих 350 тыс. TEU до 570 тыс., в пессимистичном прогнозе – до 440 тыс. TEU. Это дает повод для опасений, что запуск в работу нового терминала мощностью 300 тыс. TEU нарушит баланс между спросом и предложением. На наш взгляд, федеральный проект не приведет к переизбытку перерабатывающих мощностей в том случае, если он будет реализовываться с учетом планов развития ведущих игроков регионального рынка контейнерной логистики», - сказал господин Атемасов.

Оксана Павлова