Прикамье и «Газпром нефть» будут сотрудничать в сфере освоения арктического шельфа

Губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество в сфере импортозамещения и технологического развития для разработки и производства оборудования и технологий, применяемых при освоении арктического шельфа.

«Созданная нашими специалистами техника уже много лет обеспечивает работу стратегических объектов нефтегазовой сферы, а внутрискважинное оборудование, изготовленное пермской компанией, успешно применяется в шельфовых проектах "Газпром нефти". 57 пермских компаний приняли участие в закупочной сессии "Газпром нефть шельф". Нам важно сотрудничать с крупными компаниями, потому что они задают стандарт, являются мировыми лидерами. Мы будем стараться помогать пермским компаниям найти точки соприкосновения с корпорациями. Это значит, что у местного бизнеса появляются долгосрочные контракты, а у региона — рабочие места, налоговые поступления. Мы рады возможности расширить формат сотрудничества и внести свой вклад в реализацию программы импортозамещения»,— сказал губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья отметил также, что в ближайшее время стороны подпишут дорожную карту.

«Мы заинтересованы в развитии российской промышленности. В частности, в Пермском крае нам оказывают существенную поддержку. Специфика шельфовых проектов подразумевает постоянное совершенствование технологий, которые позволяют добывать углеводороды эффективно и безопасно. Мы работаем с компаниями Пермского края по нефтепогружному оборудованию, заинтересованы в энергетическом оборудовании, которое может производиться в Прикамье. Мы будем рады новому сотрудничеству с пермскими предприятиями»,— подчеркнул заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, подписание бессрочного соглашения на Петербургском международном экономическом форуме стало продолжением взаимодействия между компанией и регионом, начало которому положил визит в Пермь делегации блока развития шельфовых проектов «Газпром нефти» в марте 2019 года. В ходе визита, состоявшегося по приглашению губернатора и организованного министерством промышленности и торговли Пермского края, представители компании ознакомились с продукцией и презентациями региональных поставщиков товаров и услуг и посетили две производственные площадки.