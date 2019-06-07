Владимир Нелюбин обжаловал приговор

Бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин, осужденный за мошенничество, обжаловал приговор. Бизнесмен считает вынесенный ему приговор незаконным и несправедливым. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в краевом суде пока не определена.

Напомним, что господин Нелюбин обвинялся в хищении у кредитного учреждения около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой. Гособвинитель Николай Гаврилиди предложил суду приговорить Владимира Нелюбина к десяти годам лишения свободы. По мнению прокуратуры, его действия привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка. Сам господин Нелюбин вины не признал.

В итоге суд приговорил господина Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.