«Сент-Луис» подобрался к Кубку Стэнли

В финальной серии Кубка Стэнли впервые пробившийся в play-off чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» второй раз подряд одолел шестикратного обладателя победного титула Лиги «Бостон Брюинс» — 2:1. После пятой встречи, прошедшей в Бостоне, клуб из Сент-Луиса вышел в лидеры противостояния двух команд до четырех побед — 3-2. Шестая игра пройдет на его площадке 10 июня.

С минимальным преимуществом — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) хоккеисты клуба «Сент-Луис Блюз» одолели соперников из «Бостон Брюинс» на его площадке и вышли в лидеры финальной серии до четырех побед регулярного чемпионата НХЛ. Судя по всему, победителям удалось забыть победу в четвертой игре серии (4:2), к чему, собственно, и призывал своих товарищей по команде нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак накануне пятой игры.

«Нам нужно забыть о последней игре. Конечно, мы довольны хоккеем, который мы показали, рады результату, но почивать на лаврах было бы самой большой ошибкой, которую только можно совершить в такой момент. У нас должна быть только одна мысль: впереди матч, который мы должны выиграть»,— цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Счет на 21-й минуте матча открыл Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте встречи после передачи О'Райлли вторую шайбу в ворота бостонцев забил Дэвид Перрон. Хозяева ответили единственным голом, автором которого за шесть минут до завершения третьего периода стал Джейк Дебраск.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 15 минут и в сторону ворот «Бостона» бросал трижды. Его коллега по команде и другой российский нападающий Иван Барбашев за 15 минут, проведенных в игре, сделал два броска и отметился шестью хитами. Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 37 из 38 броско, голкипер «Бостон» Туукка Раск — 19 из 21.

Неоднократно забивавший в нынешней серии голы Владимир Тарасенко утверждает, что берет пример с капитана прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Чтобы забить, не нужно ждать, пока к тебе придет шайба. Нужно делать еще больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок. Это наглядно показал Александр Овечкин в прошлом году»,— приводит слова Тарасенко Sportsnet. В нынешнем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате НХЛ 76 матчей, в которых набрал 68 (33+35) очков. В play-off он сыграл 23 игры, в которых набрал 16 (11+5) баллов.

До последнего было неясно, примет ли участие в пятой игре персональный опекун Владимира Тарасенко защитник «Бостона» Здено Хара. Однако 42-летний словак, несмотря на полученный в четвертом матче перелом челюсти, все же вышел на лед. Напомним, что во втором периоде предыдущего матча он получил болезненный удар шайбой в лицо и в игре уже не участвовал. Позже челюсть игрока была зафиксирована, а зубы обмотаны специальными лентами. Перед пятым матчем Здено Хара тренировался в полностью закрытой маске.

Следующий матч команды проведут 10 июня на площадке «Сент-Луиса» в 3:00 по московскому времени.

Вера Мухина