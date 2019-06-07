«МРСК Сибири» вложит 10 млрд руб. в развитие энергетики в Омской области

Компания «МРСК Сибири» сообщила о намерении инвестировать до 2028 года 10 млрд руб. в развитие энергетики в Омской области. Соответствующее соглашение было подписано между губернатором Омской области Александром Бурковым и генеральным директором «МРСК Сибири» Павлом Акилиным в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба компании. Соглашение предполагает модернизацию электросетевого комплекса, в том числе реализацию проектов по цифровизации сетей.

Александр Бурков сообщил, что правительство региона возьмет на себя создание условий для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса.

ПАО «МРСК Сибири» — дочернее общество ПАО «Российские сети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Оксана Павлова