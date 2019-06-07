Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Слушания по делу о его экстрадиции из Великобритании в США были перенесены с 12 на 14 июня, сообщает WikiLeaks. Заседание пройдет в магистратском суде лондонского района Белмарш.

Чем известен Джулиан Ассанж Читать далее

В Великобритании господина Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. В июне 2012 года он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, вместо того чтобы прийти в британский суд. Туда его вызывали по делу о якобы имевших место в Швеции в 2010 году изнасилованиях двух женщин. По версии следствия, основатель WikiLeaks вступил в половую связь с одной из них без презерватива, что в Швеции приравнивается к изнасилованию.

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в шпионаже и разглашении гостайны за публикацию в 2010 году нескольких сотен тысяч секретных документов, касающихся войны в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. В случае экстрадиции ему грозит пожизненный срок.

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