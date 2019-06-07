Перу вводит визовый режим с Венесуэлой

С 15 июня венесуэльцы для посещения Перу должны будут получать визу. Как пояснил президент Перу Мартин Вискарра, визовый режим вводится из-за наплыва мигрантов.

«Мы хотим обеспечить упорядоченную и безопасную миграцию. Упорядочить ее можно за счет улучшения контроля за въездом венесуэльских граждан»,— заявил президент Перу, слова которого приводит газета El Comercio.

Жители Венесуэлы смогут получить требуемую гуманитарную визу в одном из консульств Перу. По данным миграционной службы Перу, к началу июня в страну уже въехало 800 тыс. венесуэльцев.

В Венесуэле уже несколько лет продолжается экономический кризис. В апреле инфляция в стране превысила 40%. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан подключиться к дискуссии об экономическом и политическом развитии страны.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в публикации “Ъ”.