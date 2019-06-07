Свой сухарь лучше привозного

В распоряжении “Ъ” оказалось заключение Минэкономразвития на проект постановления Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологических требованиях к организации питания детей. По мнению ведомства, документ вводит «избыточные обязанности, запреты и ограничения», которые, в частности, могут вынудить ряд детских организаций перейти на привозное питание. Это, в свою очередь, приведет к увеличению расходов для всех участников процесса организации питания в детских учреждениях.

В начале января 2019 года Роспотребнадзор распространил проект постановления главного санитарного врача РФ об утверждении «Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей». Как отмечали в федеральной службе, документ впервые «в едином формате отражает все общие и специфические вопросы организации питания детей во всех типах образовательных и оздоровительных организаций, организаций по уходу и присмотру» и впервые предусматривает «возможность учета национальных и территориальных особенностей питания при построении меню». «Предложения и поправки не несут значительных экономических затрат в исполнении и обеспечивают оптимальные требования для организации питания детей»,— заявляли в Роспотребнадзоре.

В заключении Минэкономразвития, которое должно быть опубликовано сегодня, делается вывод о наличии в проекте «положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц», а также о том, что ряд положений проекта могут привести «к возникновению необоснованных расходов». Заключение было подготовлено по итогам консультаций с регионами РФ и представителями предпринимательского сообщества — в частности, Торгово-промышленной палатой, Российским союзом промышленников и предпринимателей, общественными организациями «Опора России» и «Деловая Россия».

В Минэкономразвития считают, что ряд требований проекта, например к строительству зданий, оснащению системами водоснабжения и канализации или освещенности, «не относятся к предмету проектируемого регулирования» либо уже содержатся в других утвержденных СанПиН, и их рекомендуется исключить. Кроме того, часть пунктов «неприменимы к отдельным видам организаций по уходу и присмотру за детьми, например, для семейных детских садов, расположенных в жилых помещениях жилищного фонда, лагерей палаточного типа». Ведомство ссылается на данные Минпросвещения, согласно которым, в 2017 году в 2,7 тыс. школ РФ не было центрального отопления и канализации.

Требование о том, что руководитель детской организации должен согласовывать меню с «организацией, осуществляющей питание детей», «может привести к запрету приготовления блюд непосредственно в детских организациях», говорится в документе.

А пункт о том, что меню должно разрабатываться с учетом «набора помещений пищеблоков», при отсутствии разных помещений для переработки отдельных видов сырья, «может привести к тому, что детские организации, в том числе дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях, не смогут готовить пищу из сырых продуктов, им придется заказывать готовую продукцию». Авторы заключения обращают внимание, что, согласно ФЗ «Об образовании в РФ», «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность».

Участники консультаций заявили, что «при организации привозного питания затраты возрастают более чем в два раза». Например, в заключении приводятся данные, что на Дальнем Востоке при приготовлении пищи на месте стоимость четырех-пятиразового питания в день составляет 140–250 руб., а цена готового питания только на обед и ужин — 250–350 руб. При этом расходы возрастут и из-за требования о том, что готовые блюда могут находиться в поддерживающей температуру блюд таре не более двух часов с момента приготовления, а подогрев блюд не допускается. В итоге соблюдение всех норм проекта приведет к тому, что доставку потребуется осуществлять «столько раз в день, сколько приемов пищи предусмотрено». При этом, уверены участники консультаций, «качество привозного питания, как правило, ниже, чем приготовленное на месте». Они также выступают против зависимости детских организаций от организаций привозного питания и работы транспорта: «В случае опоздания доставки ответственность несет руководитель детской организации». Также в заключении Минэкономразвития отмечено требование проекта, согласно которому для работы в пищеблоке «допускаются лица, имеющие профессиональную квалификацию»: «Требование… труднореализуемо, особенно в сельских районах, а также для семейных детских садов».

Валерия Мишина