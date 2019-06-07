Le Monde: во Франции разоблачили причастного к атаке на WADA российского шпиона

Как сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники, в генконсульстве России в Марселе в 2016 году работал Сергей Желтиков, занимавший должность вице-консула. Местные спецслужбы установили, что мужчина был российским шпионом, причастным к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

По словам собеседников издания, господин Желтиков не был официально зарегистрирован в штате сотрудников консульства. За россиянином вело слежку Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI), передавшее полученную о нем информацию швейцарской разведке, которая и раскрыла личность шпиона.

В частности, DGSI зафиксировало, как мужчина встретил в аэропорту двух россиян — Евгения Серебрякова и Алексея Моренеца. В сентябре 2016-го все трое посетили отель в Лозанне, где размещались участники конференции WADA, на которой представили первый отчет эксперта WADA Ричарда Макларена о допинге в России. Швейцарские спецслужбы уверены, что Сергей Желтиков занимался логистикой и обеспечивал безопасность господ Моренеца и Серебрякова. Для осуществления атаки предполагаемые хакеры воспользовались Wi-Fi-сетью отеля. Какие именно данные были похищены, неизвестно.

В октябре того же года господин Желтиков уехал из Франции. Евгений Серебряков и Алексей Моренец в 2018 году были высланы из Нидерландов по подозрению в планировании хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они также были в числе семерых россиян, которым в США предъявили обвинения в киберпреступлениях.

В генконсульстве РФ в Марселе назвали инсинуацией публикацию Le Monde. «Это грязная инсинуация, мы не комментируем»,— сказали «РИА Новости» в диппредставительстве.

Как якобы причастных к кибератаке на ОЗХО россиян выслали из Нидерландов, читайте в публикации “Ъ”.