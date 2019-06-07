Правительство собирается мотивировать семьи на рождение первенца

Правительство разрабатывает меры, чтобы дополнительно мотивировать семьи на рождение первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). О каких мерах идет речь, она не уточнила. «Прорабатываем. Пока еще рано о них говорить»,— сказала госпожа Голикова.

Вице-премьер подтвердила, что материнский капитал планируется увеличить. «Сейчас, когда у нас будет прогноз социально-экономического развития и будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать»,— сообщила Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что выдавать маткапитал больше одного раза не будут. Его разрешат направить на погашение ипотеки. «Маткапитал, очевидно, представляет только один интерес — это жилье. Максимальное количество использований — это жилье. Когда выйдет решение относительно возможности направлять 450 тыс. на погашение ипотеки, это будет существенным вкладом и даст свой толчок в использовании маткапитала»,— сказала она.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев инициировал разработку проекта закона, который разрешит использование маткапитала для строительства домов на садовых участках. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила продлить программу маткапитала как минимум до 2025 года.

Об идее использовать маткапитал на оплату частных детсадов — в материале “Ъ” «Материнский капитал поставили в очередь на детский сад».