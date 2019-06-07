Бюджетное беспокойство

Татарстан с начала 2019 года получил на реализацию федеральных программ и нацпроектов лишь 28,8 млрд руб. «Отставание» в привлечении денег из бюджета РФ вызвало вчера «беспокойство» у спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина. Он напомнил, что депутатам и чиновникам республики за год необходимо «привлечь и своевременно освоить» не менее 61 млрд руб. и призвал их к «активности». Год назад Татарстану удалось получить из российского бюджета более 100 млрд руб. Эксперты считают, что «федеральный центр стал более осторожно подходить к субсидированию регионов, так как хотел бы снизить разрыв в доходах профицитных и дефицитных регионов».



Вчера спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел в Казани совещание с участием депутатов Госдумы и сенаторов от республики, а также представителей профильных министерств и ведомств. На встрече обсуждались проблемы привлечения федеральных средств в экономику региона по целевым программам и национальным проектам.

Господин Мухаметшин сообщил, что на 2019 год утвержден лимит поступления средств в Татарстан из федерального бюджета в объеме 61,1 млрд руб. Однако «на сегодня фактически поступило 28,8 млрд руб.», посетовал он: «С чем связано отставание по срокам? Какова перспектива привлечения этих средств?» Он заявил, что «текущая ситуация вызывает некоторое беспокойство у руководства республики».

В сообщении пресс-службы Госсовета не разъясняется, по каким именно федеральным программам республика не успела получить средства. Фарид Мухаметшин лишь сказал журналистам, что «по некоторым программам сейчас ведутся дискуссии»: «Задержка с поступлениями средств может быть связана именно с этим». Заместитель министра экономики Айрат Шамсиев сообщил, что «наиболее крупными мероприятиями, финансируемыми из федерального бюджета» стали госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Обеспечение оборонно-промышленного комплекса страны», «Развитие транспортной системы», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также инвестиционная программа РЖД.

В Госсовете отмечают, что «дополнительной поддержкой для развития регионов» в этом году стали национальные проекты. В республике уже разработаны 47 региональных проектов, еще два находятся на согласовании. Фарид Мухаметшин отметил, что на их реализацию будет направлено почти 45 млрд руб., из которых 34 млрд руб. составят федеральные средства, 10,6 млрд руб.— из бюджета региона. В этом году нацпроекты профинансируют на 21,3 млрд руб. Из них 16,7 млрд руб. должен выделить центр.

«Общая задача для всех рабочих групп остается неизменной — не снижать активности по привлечению и своевременному освоению федеральных средств»,— наказал депутатам Фарид Мухаметшин.

В 2018 году лоббистская работа депутатов и чиновников Татарстана была более успешной. В июне прошлого года власти отчитывались, что лимиты поступлений из федерального бюджета удалось утвердить в объеме 72 млрд руб. На тот момент ровно половину — 36 млрд руб. — республика уже получила. Однако к концу 2018 года лимит удалось увеличить аж до 117,5 млрд руб. «Фактически в республику поступило 115,9 млрд рублей, что составляет 98,6% от утвержденного лимита»,— позднее отчитывался министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. Он сообщал, что 103,3 млрд руб. из общей суммы поступлений Татарстан получил на 25 госпрограмм и девять федеральных целевых программ. Наибольшие объемы средств были направлены на развитие промышленности, образования, транспорта, дорожного хозяйства, национальной экономики и агропромышленного комплекса.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов считает, что власти Татарстана переживают напрасно: «Оснований для беспокойств нет, так как прошло полгода и в республику поступила примерно половина денег, которые должны прийти из федерального центра». Однако он отметил, что «многие нацпроекты настолько инновационны, что пока даже примерно невозможно представить, как считать их эффективность». Он полагает, что «с этим могут быть связаны задержки в поступлении средств».

Господин Антонов добавил, что «федеральный центр стал более осторожно подходить к субсидированию регионов, так как хотел бы снизить разрыв в доходах профицитных и дефицитных регионов»: «Какая-то часть субсидий, которая раньше шла напрямую Татарстану на транспортные проекты, теперь, возможно, идет напрямую юрлицу, например РЖД, хотя суть проекта и его исполнитель от этого не меняются. Аналитик считает, что в реализации нацпроектов «важно фокусироваться на изменении уровня жизни людей, которое они должны принести, а не на формальном финансировании и освоении инвестиций».

Кирилл Антонов