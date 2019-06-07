РФПИ заявил о готовности иностранных инвесторов участвовать в нацпроектах РФ

Иностранные инвесторы на встрече с президентом Владимиром Путиным заявили, что готовы вкладывать деньги в национальные проекты РФ. Об этом журналистам сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Завершилась крайне успешная встреча с крупнейшими инвесторами мира, которые управляют капиталом в общем объеме более $15 трлн, это 20% от всех активов, которые существуют в мире. И эти инвесторы подтвердили РФПИ свою заинтересованность в национальных проектах в России»,— сказал господин Дмитриев.

По его словам, иностранные инвесторы также предупредили, что торговые войны замедлят рост мировой экономики на 2 п.п. Как добавил глава РФПИ, зарубежные предприниматели поддержали, что Россия выступает против торговых войн и за позитивное развитие мировой экономики в рамках Всемирной торговой организации.

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