«Нафтогазу» может не хватить средств на закачку газа в хранилища

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что компании может не хватить средств на закачку газа в подземные хранилища. По его словам, страна уже импортировала на 20% больше газа, чем в 2018 году. Если продолжать в таком же темпе, то к началу отопительного сезона можно будет выйти на нужный уровень — 20 млрд куб. м. «Но этому может помещать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза"»,— написал господин Коболев на странице в Facebook.

Пока наполнение подземных хранилищ идет по графику, уточнил он. «Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели — закупить газ в достаточных объемах будет невозможно»,— заявил глава «Нафтогаза Украины».

Напомним, 1 января 2020 года истекает срок транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом Украины». Переговоры о заключении нового соглашения, как сообщал “Ъ”, еще находятся в зачаточной стадии. «Газпром» готовится к возможным перебоям с поставками.

О том, как российская компания готовится к прекращению поставок через Украину,— в публикации “Ъ”«"Газпром" наращивает запасы и дивиденды».