Microsoft удалила крупнейшую базу данных фотографий знаменитостей

Американская корпорация Microsoft удалила базу данных Microsoft Celeb, сообщает Financial Times. Она была опубликована в 2016 году и содержала свыше 10 млн изображений более 100 тыс. знаменитостей. База данных использовалась Microsoft и несколькими коммерческими организациями, включая IBM, Panasonic, Alibaba, Nvidia, Hitachi, Sensetime и Megvii, в том числе для обучения систем распознавания лиц.

Среди возможных причин удаления эксперты называют несоответствие базы данных ст. 9 Общего регламента по защите данных ЕС, запрещающей обработку персональных данных для однозначной идентификации физического лица. «Сайт был предназначен для академических целей,— заявили в Microsoft.— Он был удален, так как исследовательская задача была решена».

Также из интернета были удалены похожие базы данных университетов Стэнфорд и Дьюк. Стэнфордский университет удалил базу данных после запроса одного из авторов исследования.