Европейский бестселлер в немецком исполнении

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках и интерьере микроавтобусов немецкой марки.

Точно так же, как театр «начинается с вешалки», любое серьезное мероприятие сегодня начинается с торжественного прибытия участников и гостей. Вот уже 11-й раз подряд эксклюзивным автомобильным партнером Международного экономического форума, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге, выступает АО «Мерседес-Бенц РУС». Компания предоставляет порядка четырех сотен автомобилей самых разных классов — от эксклюзивных Mercedes-Maybach для индивидуальных трансферов до вместительных Sprinter, способных взять на борт и комфортно разместить в салоне почти два десятка участников и гостей форума.

Новый Mercedes-Benz Sprinter в модификации Tourist — это комфортные сиденья с подлокотниками, кондиционер с индивидуальной регулировкой и много других опций комфорта. Кроме того, в третьем поколении европейский бестселлер, пассажирский Mercedes-Benz Sprinter, получил интерьер, создающий ощущение современной роскоши. Это и чистые линии декора, и точные детали, такие как вентиляционные отверстия и хромированные элементы на глянцевых черных поверхностях.

Что еще важно: задействованные в трансферах Петербургского экономического форума Sprinter могут служить наглядным примером успешного международного сотрудничества в сфере экономики, развитию которой, собственно, и должен способствовать форум. Без малого уже десять лет российская компания «Луидор» является официальным кузовостроителем марки Mercedes-Benz. И микроавтобусы, на которых перемещаются гости форума — это немецкие машины, переоборудованные в России в соответствии с высочайшими технологическими стандартами Германии. То есть можно сказать, что Mercedes-Benz Sprinter — это не только транспорт Петербургского экономического саммита, но и полноправный его участник.