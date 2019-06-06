«Тинькофф банк» до конца года создаст управляющую компанию

Сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Тинькофф-банка Оливер Хьюз заявил о скором запуске управляющей компании «Тинькофф Капитал». «Я подписал все документы вчера. Мы будем подаваться коллегам в ЦБ и к концу года мы запустим понятное, прозрачное и очень технологичное решение»,— сказал господин Хьюз (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф-банка Александр Емешев сообщил агентству, что компания начнет свою работу в четвертом квартале 2019 года и планирует привлечь 100 тыс. клиентов в течение года после запуска. На первом этапе работы «Тинькофф Капитал» создаст биржевые фонды. «Это будут два-четыре фонда, в рублях и долларах США, с порогом входа от 50 руб.»,— сказал господин Емешев.

В последние годы «Тинькофф банк» активно переходит на собственные продукты в инвестиционном направлении «Тинькофф инвестиции». Год назад банк отказался от услуг БКС и создал собственную брокерскую компанию «Тинькофф брокер». По итогам 2018 года Тинькофф-банк лидером по открытию брокерских счетов физлиц (285,8 тыс. шт.), второе место с показателем 284,3 тыс. занял Сбербанк.

О том, как «Тинькофф» создавал собственную брокерскую компанию, читайте в публикации “Ъ”.

Также читайте интервью главы банка Оливера Хьюза “Ъ”.

Отдел финансов