Корпоративные новости на «Ъ FM»

Госкорпорация «Росатом», Российский фонд прямых инвестиций, компания «Норникель» и один из крупнейших мировых портовых операторов DP World в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по совместной реализации проекта по комплексному развитию Северного морского пути. Будет проведена работа по изучению наиболее эффективных коммерческих вариантов использования СМП. На первом этапе участникам соглашения предстоит разработать стратегию для увеличения эффективности использования СМП, определить способы развития транзитных перевозок. «Данное соглашение направлено на улучшение взаимодействия между представителями государственных органов и частным бизнесом, в том числе международными инвесторами в решении важных задач, стоящих в области освоения Арктики. Мы благодарны «Росатому» за поддержку этого соглашения», — заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

«Тинькофф» создаст собственную управляющую компанию «Тинькофф Капитал», которая начнет свою работу в последнем квартале 2019 года, сообщил председатель правления банка Оливер Хьюз на Петербургском международном экономическом форуме. На первом этапе «Тинькофф Капитал» будет предлагать клиентам собственные биржевые фонды — простую и прозрачную для инвесторов продуктовую линейку без интервальных и закрытых фондов.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на открытии II Российско-китайского энергетического бизнес-форума, где особое внимание уделил рассказу о проектах освоения Арктики. Нефтяная компания сейчас создает Арктический кластер месторождений, который должен стать локомотивом развития всей Арктической зоны России. «Ресурсы российской Арктики только в наземной части оцениваются в 5-10 млрд тонн нефтяного эквивалента. Мы приступаем к их освоению», — отметил Игорь Сечин.

Компания Procter&Gamble в рамках Петербургского международного экономического форума озвучила свою программу по развитию ответственного потребления в России. Так, в сотрудничестве с WWF России компания финансирует природоохранный проект в бассейне реки Амур; первая в мире бутылка шампуня Head&Shoulders из океанического пластика выходит на российский рынок; а к 2030 году все продукты P&G в России будут производиться в упаковке, пригодной к переработке или повторному использованию, а объем используемого первичного пластика сократится на 50%. Также P&G планирует инвестировать в развитие экологических стандартов в России.