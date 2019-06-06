Смотрите, кто пришёл: Александр Воронов (корреспондент “Ъ”)

Павел Бобков, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:
«Полпятого на часах. Лекция с корреспондентом “Ъ” Александром Вороновым проходит отлично, но меня на ней нет. Позже захожу в кабинет со стандартным набором фраз “здравствуйте - извините - можно войти”.
Лектор в этот момент учит, как заводить контакты с источниками. Рассказывает секретную формулу написания заметок. От меня её никто не узнает, секретов не выдаю.
Скажу лишь, что я услышал инструкцию по работе с источниками, узнал, чего не должно быть в заметке и в каком порядке выстраиваются новостные факты.
Александр ответил на вопросы слушателей, поговорил о мусорных полигонах и программе реновации в Москве, а затем скрылся под аплодисменты».
Обучение в Академии журналистики «Коммерсантъ» при поддержке ПАО «ГМК Норильский Никель» бесплатное.
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