Двое россиян получат €10 тыс. компенсации за избиение полицейским

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утвердил подписанное правительством РФ мировое соглашение о выплате по €5 тыс. Константину Чумакову и Александру Иванову, которых 8 сентября 2016 года избил работавший в тот момент участковым уполномоченным ОМВД по городу Новочебоксарску Александр Семенов. В тексте решения подчеркивается, что компенсация назначена за нарушение статей 3 и 13 Европейской конвенции по правам человека (запрет пыток и право на эффективное средство правовой защиты). Представляющий интересы потерпевших юрист Алексей Глухов считает, что решение ЕСПЧ может привести к увеличению назначаемых российскими судами компенсаций гражданам, пострадавшим от действий силовиков.

В ночь на 8 сентября 2016 года на вышедших из магазина «Эссен» в Новочебоксарске Константина Чумакова и Александра Иванова едва не наехал автомобиль марки Lada Priora, задев одного из них зеркалом. Шофер не остановился и скрылся. Приятели сообщили о ДТП в Новочебоксарский горотдел полиции. Там они узнали, что предположительно участвовавшая в ДТП машина найдена на заправке ЛУКОЙЛа на улице Винокурова. Представители полиции предложили молодым людям прибыть туда для опознания машины. На заправке уже находилась полицейская группа «Поиск» с участковым уполномоченным Александром Семеновым. Уполномоченный счел их поведение агрессивным, надел на них наручники, а затем ударил ногой одного по спине, а другого — рукой в живот. Позднее медики установили у молодых людей кровоподтеки и ссадины. Инцидент с избиением снял на видео очевидец (судебный пристав), который выложил запись в интернет.

В результате против полицейского Семенова СУ Следственного комитета РФ по Чувашии возбудило уголовное дело по статье за превышение полномочий с применением насилия (ст. 286 УК РФ). В ходе следствия, которое длилось 18 дней, Александр Семенов признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении судом его дела в особом порядке.

Полицейский также выплатил пострадавшим по 10 тыс. руб.

В ноябре 2016 года Новочебоксарский горсуд признал Александра Семенова виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а также на три года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и звания «лейтенант полиции».

После вступления приговора горсуда в законную силу потерпевшие направили в суд иски к МВД о компенсации морального вреда в размере 762 тыс. руб. на двоих. Новочебоксарский горсуд в феврале 2017 года взыскал с ведомства в пользу истцов 40 тыс. руб. Верховный суд Чувашии оставил это решение в силе. Пострадавшие и их юрист Алексей Глухов попытались обжаловать решения чувашских судов в Верховном суде РФ, однако там отклонили две кассационные жалобы. В итоге молодые люди обратились с жалобой в ЕСПЧ.

В августе 2018 года ЕСПЧ предложил пострадавшим и властям РФ в лице уполномоченного представителя России в ЕСПЧ заместителя министра юстиции Михаила Гальперина заключить мировое соглашение о выплате по €5 тыс. в пользу каждого из двух пострадавших. Оба пострадавших и юрист Алексей Глухов подписали предложенное соглашение практически сразу, а правительство РФ — в декабре 2018 года. 6 июня ЕСПЧ своим решением утвердил соглашение между правительством РФ и пострадавшими, которым теперь должны выплатить компенсацию.

Юрист Алексей Глухов, представляющий интересы потерпевших, считает, что решение ЕСПЧ может привести к увеличению назначаемых российскими судами сумм компенсаций пострадавшим от силовиков гражданам, поскольку сейчас отечественные суды назначают жертвам произвола силовиков «буквально мизерные деньги». «Это уже второе решение ЕСПЧ, установившее, что в Чувашии судьи назначают мизерные компенсации пострадавшим от действий силовиков,— рассказал “Ъ” господин Глухов.— Первое касалось избитого участковым горожанина Новочебоксарска Артура Иванова, ему ЕСПЧ в 2018 году присудил выплату компенсации в размере €11 тыс., тогда как чувашские суды назначали 20 тыс. руб. компенсации, это решение ЕСПЧ сейчас уже исполнено. Надеюсь, это позволит увеличить суммы компенсаций в будущем». В Верховном суде Чувашии, Новочебоксарском горсуде и в МВД по Чувашии от комментариев воздержались.

Олег Ерусланов, Чебоксары