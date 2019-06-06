«На самом деле самое вредное — это процесс горения»

Может ли табачная компания пропагандировать будущее без сигаретного дыма? В чем цель устойчивого развития бизнеса, и как это согласуется с коммерческими целями? Эти вопросы ведущий Марат Кашин обсудил с директором по корпоративным программам и устойчивому развитию компании Philip Morris Ириной Жуковой. Беседа состоялось специальной студии «Ъ FM» на Петербургском экономическом форуме.

— Сейчас очень много говорят о социальной ответственности бизнеса. Что это значит для компании Philip Morris, и как вы это реализуете на практике?

— Прежде всего, я хотела бы сказать, что наша компания включила цели устойчивого развития, которые были приняты Организацией Объединенных Наций в 2015 году, в стратегию нашей компании. И для нас самая важная, естественно, цель №3 — это хорошее здоровье и благополучие, потому что табачной компании в первую очередь необходимо обрисовать вопросы, связанные с ее продуктом. Нам удалось создать продукт, который является менее опасной альтернативой курения. Мы его производим и в том числе здесь — на территории Ленинградской области. И это наш главный ответ на реализацию целей устойчивого развития. Все остальные аспекты тоже очень важны, экология в том числе. Приведу вам один пример. Наши фабрики, а у нас их две, перерабатывают 95% мусора, который остается. Так же нас очень много благотворительных программ, которые мы осуществляем по всей стране. И еще я хотела привести пример, который касается взаимоотношения с нашими сотрудниками. В этом году мы получили сертификат, свидетельствующий о том, что мы одинаково платим мужчинам и женщинам, то есть все 4 тыс. наших работников имеют абсолютно равные, независимо от пола, возможности для того, чтобы делать карьеру, развиваться, реализовываться в компании.

В принципе честное и справедливое отношение к сотрудникам — это часть нашего ДНК. Мы делали это всегда, у нас очень высокий уровень вовлеченности наших работников в бизнес компании, мы делаем определенные замеры. Но сейчас мы находимся на этапе очень серьезной трансформации. Мы единственная из всех табачных компаний, которая объявила своей миссией будущее без сигаретного дыма. Поэтому для нас очень важно, чтобы и внутри процессы, которые мы переживаем, были комфортными, и мы честно и открыто работали со своими сотрудниками. Поэтому мы решили пройти аудит, чтобы посмотреть, действительно ли мы соответствуем. Мы единственная компания, которая получила такой сертификат на мировом уровне. Это значит, что большинство наших филиалов одинаково платят и мужчинам, и женщинам, и, что мне кажется еще более важно — создают равыне карьерные возможности.

— Если вернуться к альтернативным устройствам, нередко это воспринимается как модное течение, и люди, которые их используют, вовсе не осознают, что это их переход от сигарет к полному отказу от никотина. Как вы доносите эту информацию до потребителя?

— В том числе разговором с вами мы доносим информацию о том, что наш продукт является менее вредным. Есть масса научных исследований, проводимых нами, независимыми исследователями. Например, Казанский государственный университет, Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий подтвердили, что мы находимся на верном пути с точки зрения исследований, и тот продукт, который мы предлагаем, действительно менее вредный. Все почему-то считают, что самое вредное — это никотин. На самом деле самое вредное — это процесс горения, потому что в этот момент выделяется около 4 тыс. веществ, и около 100 из них, попадая непосредственно в дыхательные пути, вызывают серьезные заболевания. Поэтому все наши научные исследования за последние 10 лет были направлены на то, чтобы исключить процесс горения. И нам удалось в наших устройствах заменить его нагреванием. Поэтому в аэрозоле, который выделяется при использования IQOS, вредных веществ содержится на 90-95% меньше, чем в дыме обычной сигареты.

— Все же давайте закончим наше интервью утверждением, что курить вредно.

— Безусловно. Но если вы не можете отказаться по каким-то причинам, то нужно переходить на менее вредные альтернативные устройства.