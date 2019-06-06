МТС подготовила города Кубани к внедрению умных технологий

МТС развернула первую на Кубани сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).

В зоне действия сети не только региональные столицы или крупные курорты - Краснодар, Майкоп, Сочи, Анапа, Туапсе, Красная поляна. Технология интернета вещей также стала доступна бизнесу малых городов, таких как, Белореченск, Крымск, Славянск-на-Кубани, Тихорецк. Всего новая сеть охватила 20 городов Кубани.

NB-IoT способна обеспечить быстрое и безопасное подключение умных устройств и позволяет существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей для компаний. Интернет вещей помогает эффективно использовать различные системы, получать и анализировать данные в режиме онлайн. К примеру, датчики могут измерять плодородность почвы, уровень влажности и света - с их помощью можно избежать дополнительных расходов, повысить качество продукции.

Главная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M - увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков. При этом устройства практически автономны: они способны работать даже в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Десятки корпоративных клиентов МТС на Кубани уже приступили к тестированию сети, и с момента запуска первых фрагментов NB-IoT мы регулярно получаем от них обратную связь о результатах тестирования. В первую очередь, эффект от внедрения технологии отметили компании, предоставляющие услуги в области автоматизации, проектирования и мониторинга различного назначения. Цифровые технологии сегодня активно применяются в области государственного и муниципального управления, производства и транспорта. Мы видим, что большинство предприятий пока только начинают осознавать, какой коммерческий эффект возможен от внедрения подобных сервисов в рабочие процессы, поэтому верим в большое будущее таких сетей и их пользу для бизнеса>, - отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.

До конца 2019 года предприниматели Краснодарского края и Адыгеи, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.